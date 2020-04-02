SPOR Görme engelli milli sporcular, Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyor
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SPOR Görme engelli milli sporcular, Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyor

SPOR Görme engelli milli sporcular, Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyorGenel Sekreter Ayhan Yıldırım Amaç;

02.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:34
SPOR Görme engelli milli sporcular, Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyor

SPOR Görme engelli milli sporcular, Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyor

Genel Sekreter Ayhan Yıldırım Amaç; sporcularımızın aktif şeklinde antrenman yapması

Antrenör Ferhat Esat Beyoğlu Performansımızı korumak için evde egzersiz yapıyoruz

ANKARA (DHA) - Görme engelli milli sporcular, koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını evinde video konferans yöntemiyle sürdürüyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Antrenörlerimizle birlikte canlı yayında görsel olarak her gün antrenman programlarını evde uyguluyoruz diye konuştu.

Amacın sporcuların aktif kalmasını sağlamak olduğunu söyleyen genel sekreter Ayhan Yıldırım, Dünyayı ve ülkemizi saran bu koronavirüs olayından dolayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun evde kal çağrılarına uyarak paralimpik sporcularımızın evde antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Burada çocuklarımızın pasif bir duruma düşmemesi, aktif bir şekilde antrenmanlarını yapabilmelerini amaçlıyoruz. Antrenörlerimizle birlikte canlı yayında görsel olarak her gün antrenman programlarını evde uyguluyoruz. Umarım bir an önce ülkemiz bu koronavirüs tehdidinden uzaklaşarak normal hayata döner. İnşallah sporcularımızın antrenmanları sonucunda da 2021 yılında yapılacak Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile döneriz dedi.

FERHAT ESAT BEYOĞLU PERFORMANSIMIZI KORUMAK İÇİN EVDE EGZERSİZ YAPIYORUZ

Koronavirüs nedeniyle evde kaldıklarını belirten A Milli Golbol Takımı Antrenörü Ferhat Esat Beyoğlu da Sporcularımız Hüseyin Alkan, Oğuzhan Yılmaz, Tekin Okan Düzgün, Ekrem Gündoğdu, Ebubekir Sıddıkkara ve Mehmet Aktaş ile birlikte egzersizlerimize göğüs press hareketleriyle başlıyoruz. Şu zor günlerde performansımızı korumak ve fitness seviyemizi aynı noktada tutmak için evde egzersizler yapıyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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