SPOR Gökhan İnler Şampiyonluk müthiş bir duygu
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SPOR Gökhan İnler Şampiyonluk müthiş bir duygu

SPOR Gökhan İnler Şampiyonluk müthiş bir duyguPandemi dönemindeyken şampiyonluk yarışında çok şey değiştiKopenhag maçına herkes hazır olacakManchester maçı keyifli olacakİlk kez kariyerimde boşa çıkıyorum, kararı başkan verecekİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)Beşiktaş'ın ardından...

02.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:19

SPOR Gökhan İnler Şampiyonluk müthiş bir duygu

Pandemi dönemindeyken şampiyonluk yarışında çok şey değişti

Kopenhag maçına herkes hazır olacak

Manchester maçı keyifli olacak

İlk kez kariyerimde boşa çıkıyorum, kararı başkan verecek

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile de şampiyonluk kupasını kaldıran Gökhan İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İnler, Pandemi döneminde her şey değişti. Futbolda en önemli şey taraftardır. Buna çok inanıyorum ve taraftarlar olunca 12'nci adam da önem kazanıyor. Bu sezon kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir oyun sergiledik ve sonunda kupayı kaldırdık dedi.

ŞAMPİYONLUK MÜTHİŞ BİR DUYGU

Son dönemlerde ligde iyi performanslar sergilediklerini söyleyen İnler, Öncelikle başkanımızı ve ekibimizi tebrik etmek lazım. Bu zorlu dönemde müthiş bir iş başardık, müthiş bir duygu. Sadece bu yıl değil, 4 yıldır Başakşehir üst sıralarda ve hayırlısıyla kupayı kaldırdık şeklinde konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Şampiyonluk yarışının zorlu geçtiğine değinen İnler, Ligde şampiyonluk yarışında 5-6 takım vardı. Herkes şampiyonluk için koştu. Pandemi dönenimde ise her şey değişti. Futbolda çok önemli olan şey taraftardır. Buna çok inanıyorum ve taraftarlar olunca 12'nci adam da çok önem kazanıyor. Bu sezon kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir oyun sergiledik ve sonunda kupayı kaldırdık. Emeğimiz çok, her gün idman, maçlar yapıyoruz. Bu maçlarda performansımızı artırıp, takım ruhunu da yükselterek kupa kazanmak müthiş bir duygu ifadelerini kullandı.

KOPENHAG MAÇINA HERKES HAZIR OLACAK

Şampiyonluk sevincinden sonra artık Avrupa Ligi'ne odaklandıklarını dile getiren İnler, İyi bir takımız. Kopenhag maçına herkes hazır olacak. İnşallah o maçı geçeriz. Bu turu geçtikten sonra da 8'li finaller oynanacak ve orada da her şey olabilir diye konuştu.

MANCHESTER MAÇI KEYİFLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'ı elemeleri durumunda olası rakip Manchester United'ı değerlendiren İnler, Onların da çıkıp oynaması lazım, daha hiç bir şey belli değil. Öncelikle hedefimiz Kopenhag maçı. Sonrası keyifli olacak, her şey olabilir dedi.

İLK KEZ KARİYERİMDE BOŞA ÇIKIYORUM, BAŞKAN KARAR VERECEK

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İnler, yeni sezonda hangi takımda olacağı sorusuna, Bilmiyorum, başkan karar verecek. Sözleşmem bitiyor. İlk defa kariyerimde boşta kaldım. Hayırlısı neyse o olsun, bakacağız açıklamasında bulundu.

SPOR Gökhan İnler Şampiyonluk müthiş bir duygu

Kaynak: DHA

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