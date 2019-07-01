SPOR Gençlerbirliği sezonu açtı

Nesrin AYDIN - Ercan ATA ANKARA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başkent temsilcisi, 2019-220 sezonu öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmanı takip eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, transferleri yapmaya başladıklarını belirterek, Şu ana kadar 4 yabancı oyuncuyla anlaştık. Altyapımız her zaman önem verdiğimiz bir yer. Mevcut altyapımızda olan sporcularımızı kadromuza ilave ettik. İki dönem halinde bir kamp dönemimiz olacak. Ayın 7'sine kadar buradayız, daha sonra Erzurum'a gideceğiz. Daha donra da Bolu'da ikinci kamp dönemini devam ettireceğiz. Daha görüşeceğimiz oyuncular var, sözleşmesi biten oyuncularla da anlaşabilirsek onları da renklerimize bağlamak istiyoruz. İyi bir takım kurmak amacımızdedi.

Başkent temsilcisinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, antrenman öncesi saha ortasında futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaplan, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, İnşallah sakatlık olmadan güzel bir sezon olur. Bu camiaya geldiğim için mutluyum. Biz geçen sezon ikinci devre Ankaragücü'nde güzel işler yaptık. Bu güzelliklere bir yenisini ekleyerek burada da lige giriş yapmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

Transfer sorularını yanıtlayan Kaplan, ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, Bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. İyi bir Gençlerbirliği yaratacağız, genç bir takım kuracağız. İyi bir karma yaparak 1923'te kurulmuş bir camiayı iyi bir yere getirmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bitirdiğimiz oyuncularda var, görüştüğümüz oyuncular da var. Şu anda her şey iyi gidiyor diye konuştu.

Kırmızı siyahlı futbolcular, sezonun ilk antrenmanını koşu çalışmasıyla tamamladı. Hazırlıklarına tesislerinde devam edecek Gençlerbirliği, daha sonra Erzurum'da kamp yapacak. Erzurum kampı 7 Temmuz'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Öte yandan, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcılıklarını Erhan Namlı, Özgür Doğramacı, Burhan Akcan, Zeki Özcan ve Mehmet Varlıer yapacak.

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Kaynak: DHA