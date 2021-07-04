SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti
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SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip ettiGalatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan sarı-kırmızılılar, antrenmanı 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yaparak tamamladı.

Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını efsane futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da takip etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti
SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti
SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti
SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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