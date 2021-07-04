SPOR Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip etti

Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popescu da takip ettiGalatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.