SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
Kaynak: DHA
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