SPOR Bülent Korkmaz Oyuncularımın performansından memnunum
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SPOR Bülent Korkmaz Oyuncularımın performansından memnunum

Bülent Korkmaz: Oyuncularımın performansından memnunumTolga YANIK/KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Ben her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü duygu bizim işimizde en önemli şey.

11.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:15

Bülent Korkmaz: Oyuncularımın performansından memnunum

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Ben her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü duygu bizim işimizde en önemli şey. Saygısızlık olmadığı sürece bazen saha içerisinde kızmamız bazen de isyan etmemiz lazım. Bunlar takımda oluşuyor ve bu da beni memnun ediyor" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor'un hedefi, lige galibiyetle devam etmek. Teknik direktör Bülent Korkmaz koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

'OYUNCULARIMIZ İYİ ÇALIŞIYOR'

Oyuncularının verilen programa uyduğunu anlatan Korkmaz, "Mart ayının ortasından sonra 1 aya yakın uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık. O 1 ay içerisinde oyunculara tabii ki antrenman programı verdik. Oyuncularımız da kendilerine verilen o antrenman programlarını uygulamaya çalıştılar. Doğal olarak ortada dünyayı kaplayan bir virüs ve herkeste de bir panik havası vardı. Ama şimdi o panik ortamı geçti. Şimdi daha sakin ve daha güvenilir bir ortamda tesislerimizde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor, ellerinden geleni yapmanın ve o psikolojiyi üzerlerinden atmanın gayretindeler. Asıl en önemlisi de bu zaten. Takımımızın fiziksel durumunu hiç hazırlık maçı oynamadığımız için biz de merak ediyoruz. Antrenmanlar iyi ve yüksek tempoda geçiyor olmasına rağmen takımın son durumu hakkında net bir fikir sahibi değiliz. Önemli olan bunun sahaya yansıması" dedi.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Verilen arada sakat oyuncuların durumlarının düzeldiğini ve tam kapasiteye ulaşamamalarına rağmen takımla birlikte çalışmalara başladıklarını da ifade eden Korkmaz, "Sakat oyuncularımız vardı. Farouk Miya uzun bir aradan sonra salı gününden itibaren bizimle birlikte antrenmanlara başladı. Rogerio Thuram'ın sıkıntıları vardı. O da sıkıntılarını atlattı ve salı gününden beri takımla birlikte çalışıyor. Tabii ki bu iki oyuncumuzun da tam anlamıyla hazır olduğunu söyleyemem. Özellikle Miya üzerinde durursam; onun tam anlamıyla hazır olması durumunda hem hücum hem de takım oyunu anlamında takımımıza çok büyük katkısının olacağını geldiğim günden beri söylüyordum. Takımın geneli antrenman görüntüsü olarak iyi durumda. Bundan da son derece mutluyum ve umutluyum" diye konuştu.

'KİM İYİ HAZIRLANIRSA O, MAÇIN KAZANANI OLACAK'

Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Burada en önemli şey; iyi hazırlanmak. Kim iyi hazırlanırsa o maçın kazananı olacak diye düşünüyorum. Göztepe maçına iki antrenman yaparak çıktık. Eski sistemi ve oyun düzenini oynatmaya çalıştık. Özellikle Kayserispor maçından sonra kafamızdaki, düşündüğümüz kendi sistemimizi Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynattık. Malatyaspor maçının belirli bölümlerinde deplasmanda olmamıza rağmen iyiydik. Fenerbahçe maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık. Takımdaki olumlu düzelmeyi antrenmanlarda görebiliyorduk. Kovid-19 pandemi arası girince ister istemez her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Bu süreç başlangıç olarak uzun bir süreçti. Şu an takım birçok şeyi yapmaya çalışıyor. Eksik yönlerimiz var, yok değil. Çünkü futbolda oyun aktığı zaman ne kadar düzenli olursanız olun bazen eksik yönleriniz de oluyor. Ama oyun içerisinde inşallah bunu gidereceğiz" dedi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımın performanslarından memnunum. Ben her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü duygu bizim işimizde en önemli şey. Benim için de geçerli olan bir durum. İnsan yenildiği zaman üzülecek, kazandığı zaman sevinecek. Ama nihayetinde sonuçlar ne olursa olsun her şeyi pozitif olarak düşünmek zorunda. Bunun yanında işin içine duyguyu da katmamız lazım. Duyguyla hareket etmemiz lazım. Saygısızlık olmadığı sürece bazen saha içerisinde kızmamız bazen de isyan etmemiz lazım. Bazen antrenmanlarda bağırmanız, isyan etmeniz lazım. Bunlar takımda oluşuyor ve bu da beni memnun ediyor. Antrenmanlarda oyuncularımın durumlarının ve tempolarının iyi durumda olduğunu görüyorum ve gözlemliyorum. Açıkçası bu da beni memnun ediyor."

SPOR Bülent Korkmaz Oyuncularımın performansından memnunum

Kaynak: DHA

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