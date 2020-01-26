26.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:47

SPOR Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı

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Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Beşiktaş takımını taşıyan otobüs eskort eşliğinde stadın otoparkına yanaşırken, İzmir Emniyeti çevrede kuş uçurtmadı. Göztepe de Beşiktaş'la birlikte saat 14.30'da yeni evine giriş yaptı.

Kaynak: DHA

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