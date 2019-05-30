SPOR Bayram Şit son yolculuğuna uğurlandı

Nesrin AYDIN - Ercan ATA ANKARA, (DHA) -

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türk Güreş Vakfı Şampiyonlar Anıt Mezarına defnedildi.

Cenazeye; Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, eski Spor Bakanları Ali Şevki Erek, Saffet Arıkan Bedük, Yücel Seçkiner, eski İçişleri Bakanı Ünal Erkan, federasyon yetkilileri, eski şampiyonlar, ailesi ve yakınları katıldı.

89 yaşında vefat eden Bayram Şit, spor hayatında bir çok başarılar elde etmiş, güreş camiasına uzun yıllar hizmet ederek 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyondan biriydi.

Kaynak: DHA