SPOR Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
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SPOR Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

SPOR Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuduErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.

SPOR Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
19.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:35

SPOR Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen etkinliğe Ankara'da Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) katıldı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde Bakan Kasapoğlu ve 27 milli sporcu, İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi.

İNŞALLAH YARINLARIN TÜRKİYE'Sİ DAHA AYDINLIK GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE VAR OLACAKTIR

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, başta gençler olmak üzere tüm Türkiye'nin bayramını kutladı ve şu ifadeleri kullandı Milli mücadelenin 101'inci yılı. Biliyorsunuz o atılan ilk adım. Yakılan ilk meşale sonrası o günden bugüne önümüze çıkan engelleri bir bir aştık. Bu, aziz milletin ne kadar asil ne kadar güçlü ve hiçbir zaman engellenemez bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Gönüllerimiz bir olduğu müddetçe bu birlik tablosuyla beraberlik ruhuyla her türlü engeli aşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Milli mücadele ruhuyla gençlerimizle, sporcularımızla, milletimizin tüm fertleriyle, yarınlara olan güçlü yürüyüşümüzden asla ve asla hiçbir şekilde şüphemiz yok. İnşallah, yarınların Türkiye'si daha aydınlık gençlerimizle birlikte var olacaktır.

BİZ GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Bakan Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anarken, Sporcularımız bugün ülkemizin dört bir yanında marşımızı söyledi. İstiklal Marşımız salonlarımızdan, statlarımızdan, yurtlarımızdan yükseldi ve hiçbir zaman ne marşlarımız ne ezanlarımız kesilmeyecektir, ona inanıyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bugün gençlerimizin bayramı. Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz en büyük gücümüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize verdiği değerle, o engin vizyonla, gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz için çalışmaya ve onları her alanda, bilimde, sanatta, sporda, kültürde güçlü olmaları yönünde ve yarınların sadece Türkiye'sine değil dünyaya adeta imzasını atacak şahsiyette yetiştirme yönünde çabamız, gayretimiz devam edecek dedi.

Bakan Kasapoğlu'na milli sporcular Eşref Apak, Kıvılcım Kaya Salman, Oğuz Akgül, Savaş Parlak (Atletizm), İlke Özyüksel (Modern pentatlon), Enver Yıldırım, Deniz Selin Ünlüdağ (Eskrim), Beril Böcekler, Merve Tuncel, Ece Tanrıverdi, Duru Tanrıverdi, Deniz Ertan, Defne Taçyıldız (Yüzme), İlayda Tarhan, Zeynep Gökçe, Azra Lökeli (Atıcılık), Murat Oğuz (Paralimpik atıcılık), Abdullah Öztürk (Paralimpik masa tenisi), Soner Demirtaş, Selahattin Kılıçsallayan, Fatih Erdin, Selim Kozan (Güreş), Hasan Gezik, Hüseyin Gezik, Mustafa Çavdar, Ozan Can Aslantaş, (Boks) ve Cebrail Acar (Halter) eşlik etti.

Türkiye'nin diğer illerinde ise Ramil Guliyev, Nur Tatar Askari, Ecem Güzel, Cenk İldem başta olmak üzere yüzlerce milli sporcu İstiklal Marşı okuma etkinliğine katıldı.

Tesisin etrafındaki binalarda bulunan vatandaşlar da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı Bakan Kasapoğlu ve sporcularla birlikte okudu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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