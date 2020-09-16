Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir?
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Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir?

Spontane kelime anlamı nedir? Spontane hangi dilden gelmiştir?

Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir?
16.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:44

Günlük hayatta çok sık kullandığımız spontane kelimesi ne demektir? Hangi durumlar için kullanılır?

SPONTANE NE DEMEKTİR? TDK ANLAMI NEDİR?

Spontane TDK anlamı anlık ve kendiliğinden olarak açıklanmaktadır. Planlanmayan durumlar ve olaylar için kullanılır. Spontane kelimesi Fransızcadan dilimize direkt olarak geçen kelimeler arasındadır. Günümüzde çok sık kullanılır.

SPONTANE KELİMESİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Sosyal medyada sıklıkla kullanılan ve gençlerin ağzından düşmeyen bu kelime anlık, aniden gelişen, planlanmayan, birden olan, beklenmedik durumlar karşısında kullanılan bir kelimedir. Karar verilmeden yapılan işler için de kullanılan bu kelime günlük konuşma diline oldukça uygundur.

SPONTANE FELSEFESİ NEDİR?

Spontane 'Kendiliğindencilik' felsefesi ile açıklanabilir. Bu felsefeye göre yaşayan insanlar anı yaşar, içinde bulundukları duruma hemen alışır ve memnun olmaya bakar. Yarınını ve bir sonraki adımını düşünmezler. Yaşam ne getirirlerse onu yaşarlar. Mutlu, neşeli ve özgür ruhlu insanlardır. 'Her şeye birdenbire gelişti.' , 'Hayatı spontane yaşıyorum.' klasik cümleleridir. Bir nevi anı yaşamak olarak da açıklanabilir.

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