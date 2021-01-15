Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı

15.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:15
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı

MANİSA'da soğuk havaların etkili olmasıyla sokak hayvanları için mama desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hayvanları da unutmadı.

MANİSA'da soğuk havaların etkili olmasıyla sokak hayvanları için mama desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hayvanları da unutmadı. Havaların soğumasıyla beslenme olanakları daha da azalan yılkı atları için saman, köpekler için ise ekmek ve mama bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisiyle beslenme olanakları kısıtlanan hayvanları unutmadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı Milli Parkı'nda yılkı atları için saman, köpekler için de ekmek ve mama bıraktı.

Çalışma hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, "Koronavirüs sürecinde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle can dostlarımıza yönelik mama desteğimizi artırmıştık. Şimdi de kış koşullarının kendisini iyice hissettirmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 18:15:46. #1.14#
title