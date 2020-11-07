Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i

Haber spikerliği kariyerinden sonra Gülay Özdem şimdi oyuncu olarak ekranlarda boy gösteriyor. Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülay Özdem, "Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker" olarak tanınıyor.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Gülay Özdem'in mesleki kariyerini köşesine taşıdı. Bir dönem televizyon ana haberlerinde sarışın saltanatına son veren spiker olarak anılan Gülay Özdem şimdi dizi filmlerde rol alıyor.

TÜRKİYE ONU KARİYERİNİN BAŞINDA SESİYLE TANIDI

Gülay Özdem radyoculukla başladığı mesleki kariyerine ekran serüveniyle devam etti. Türkiye onu önce çalıştığı radyolardaki sesiyle tanıdı. İzmir Radyo Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink, Best FM ve Show Radyo'da program yaptı. Radyoculuktan sonra televizyonlarda sunucu veya haber spikeri olarak evlere konuk oldu.

ÇOK SAYIDA TELEVİZYON KANALINDA ÇALIŞTI

Her geçen gün ünlenen Gülay Özdem "Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker" olarak anıldı.Gülay Özdem televizyon kariyerine Kanal 24'te başladı. Ali Eyüboğlu'nun ifadesiyle "Sonrasında ise neredeyse çalışmadığı kanal kalmadı." Bir dönem sıkça kanal değiştirmesiyle ünlü Gülay Özdem, şimdiye kadar MMC TV, Tatlıses TV, Cine5, NTV, tv8, Habertürk TV, A Haber, CNN Türk, FOX, TRT Haber ve tvem'de çalıştı.

GÜLEY ÖZDEM ARTIK DİZİ OYUNCUSU

Eski spiker yeni oyuncu Gülay Özdem, ekranlardan uzak kaldığı dönemde Pana Sinema Akademisi'nden oyunculuk dersleri aldı. Ardından da bir müzik klibinde ve 'Çakallarla Dans 5' filminde oynadı. "Ekranda sarışın spiker saltanatını yıkan" Gülay Özdem şimdi artık haber spikeri ya da sunucu alarak değil dizi oyuncusu olarak ekrana geliyor. Gülay Özdem şimdi hafta içi her akşam Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' dizisiyle ekrandan evlere 'kötü kadın İkbal' rolüyle konuk oluyor.

Gülay Özdem'in rol aldığı Emanet dizisinin senaryosunu Kanal 7'nin eski haber müdürü Nazmiye Yılmaz yazdı. Dizinin yönetmenliğini Ayhan Özen ve Tamer Tunç'un üstlenirken, Gülay Özdem 'kötü kadın İkbal' rolüyle yeni kariyerinde emin adımlarla yürüyor.