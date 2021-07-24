Spiker sevgilisiyle Bodrum tatili devam ediyor
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Spiker sevgilisiyle Bodrum tatili devam ediyor

Spiker sevgilisiyle Bodrum tatili devam ediyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Çapkınlıklarıyla ünlü iş adamı Önder Fırat, sunucu Şükran Albayrak'la Bodrum'da aşk tatiline çıktı. 64'lük Fırat, 38 yaşındaki aşkının üzerine titredi. Önder Fırat ve Şükran Albayrak, Bodrum tatilinde romatik anlar yaşadı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre: İş insanı Önder Fırat, spor spikeri sevgilisi Şükran Albayrak ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ikili, önceki gün Yalıkavak'ta deniz keyfi yaptı. Gün boyu iskelede güneşlenen ikiliden Önder Fırat, genç aşkının üzerine titredi.

Sevgilisine yaptığı pahalı jestlerle konuşulan Fırat, bir ara şezlongunda rahat edemeyen Şükran Albayrak'ın yardımına koştu.

Spiker sevgilisiyle Bodrum tatili devam ediyor
Spiker sevgilisiyle Bodrum tatili devam ediyor
Spiker sevgilisiyle Bodrum tatili devam ediyor

Kaynak: Snob Magazin

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