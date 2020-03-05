Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmi
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Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmi

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmi

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse'ün devam halkası olan yapımın koltuğunda Joaquim Dos Santos oturuyor.

Yönetmen: Joaquim Dos Santos

Senaryo: Dave Callaham, Stan Lee

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 08.04.2022


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Kaynak: InterSinema.com

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