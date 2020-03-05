Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmi
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse'ün devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Joaquim Dos Santos oturuyor.
Yönetmen: Joaquim Dos Santos
Senaryo: Dave Callaham, Stan Lee
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Spider-Man: Into the Spider-Verse 2
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 08.04.2022
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com