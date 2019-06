Spider-Man: Far From Home Filminin Süresi, MCU Teorilerinden Birini Doğruladı

Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) bir numaralı kural, Russo Kardeşlerin yaptığı bütün açıklamalara yalan gözüyle bakmaktır. Bu kardeşler, hayranların keşfettiği her şeyi doğrulayamayacakları için yalan söyleyip duruyorlar. Bunlardan biri de, yalanladıkları popüler bir hayran teorisinin gerçek çıkması oldu.

Avengers: Endgame'i hala izlememiş olanlar varsa, içeriğimizde filmle ilgili spoiler var. Uzak durun!

Nedir bu spoiler? Tony Stark'ın bir kızı var, Tony'ye "I love you 3000" diyor, Tony de Pepper'a "Yanlış anlama, rekabet ettiğimizden değil ama beni 3000 seviyor, seni 600-900 falan" diyor. Tabii ki hemen duruma uyanan Marvel hayranları, MCU'daki filmlerin toplam süresinin 2871 dakika dakika ettiğini hesapladılar. Onlara göre Tony'nin cümlesi, MCU'yu işaret ediyordu. Spider-Man: Far From Home filminin 129 dakika süreceğini iddia eden hayranlar, böylece 3000 dakikaya ulaşacaklarını söylüyordu.

Marvel, son filmin süresini 129 dakika olarak açıkladı. Yani bu hayran teorisi, doğru çıkmış oldu ve bir kez daha, Tony ile Morgan'dan duyduğumuz I love you 3000 cümlesine gelmiş olduk.

Marvel filmlerinin patronu olan Kevin Feige, Far From Home filminin resmi olarak Phase 3'ün sonu olduğunu açıklamıştı. Feige, bu kararın sebebi olarak Avengers: Endgame'de Tony Stark'ı kaybetmemizi göstermişti.

Tony ve Peter'in ilişkisinin çok özel olduğunu belirten isim, Spider-Man'in ustasının gölgesinden çıkıp her zaman olması gereken kahraman olmasını, Phase 3'ün sonu olarak gördüğünü belirtti.

Sizin şimdiye kadarki favori MCU filminiz hangisiydi?