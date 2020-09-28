Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik ne anlama gelmektedir? Spesifik TDK anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik ne anlama gelmektedir? Spesifik TDK anlamı nedir?

28.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:05
Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik ne anlama gelmektedir? Spesifik TDK anlamı nedir?

Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik TDK anlamı nedir? Spesifik hangi durumlarda kullanılır?

Günlük hayatımız da sıklıkla kullandığımız bir kelime haline gelen spesifik kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Spesifik ne demektir? Spesifik TDK anlamı nedir?

SPESİFİK NE DEMEKTİR?

Spesifik sözcüğü; sadece bir çeşide, bireye, bir olaya veya bir çeşidinkendine özgü yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayırt edici anlamlarını taşımaktadır. Bir sıfat olan spesifik kelimesi dilimize Fransızdan geçmiştir.

Başka bir anlamı ise 'önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar' anlamlarına gelmektedir.

SPESİFİK TDK ANLAMI NEDİR?

Spesifik kelimesi TDK'da ''özellikli'' anlamına gelmektedir.

SPESİFİK KELİME ANLAMI NEDİR?

Fransızcadan ''specifique'' sözcüğünden dilimize geçmiştir. Tıp biliminde de genel olarak yaygın anlamda kullanılmaktır.

Özgü, özellikli, kendine özgü bir çeşidin veya olayın karakteristlik yönü gibi anlanmlarını içerir. Nevi şahsına münhasır olan insanlar için de bu tabir kullanılır. Spesifik bir çeşit ya da olay, kendi benzerleine benzememe durumudur. Benzer olmayanlardan ayrı spesiyaliteye sahip olması gerekir.

İlgili Haberler

Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?
Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?
İhlas ne demek? İhlas ne anlama gelir? TDK'ya göre ihlas nedir, ne demektir?
İhlas ne demek? İhlas ne anlama gelir? TDK'ya göre ihlas nedir, ne demektir?
Mütevazı ne demek? Mütevazı ne demektir? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazının TDK'ya göre anlamı nedir?
Mütevazı ne demek? Mütevazı ne demektir? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazının TDK'ya göre anlamı nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Songül Karlı Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Babel Gökhan Töre Sergen Yalçın Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk İzmir Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik ne anlama gelmektedir? Spesifik TDK anlamı nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 14:05:52. #1.14#
title