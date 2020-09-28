Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik ne anlama gelmektedir? Spesifik TDK anlamı nedir?

Spesifik ne demektir? Spesifik nedir? Spesifik TDK anlamı nedir? Spesifik hangi durumlarda kullanılır?

Günlük hayatımız da sıklıkla kullandığımız bir kelime haline gelen spesifik kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Spesifik ne demektir? Spesifik TDK anlamı nedir?

SPESİFİK NE DEMEKTİR?

Spesifik sözcüğü; sadece bir çeşide, bireye, bir olaya veya bir çeşidinkendine özgü yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayırt edici anlamlarını taşımaktadır. Bir sıfat olan spesifik kelimesi dilimize Fransızdan geçmiştir.

Başka bir anlamı ise 'önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar' anlamlarına gelmektedir.

SPESİFİK TDK ANLAMI NEDİR?

Spesifik kelimesi TDK'da ''özellikli'' anlamına gelmektedir.

SPESİFİK KELİME ANLAMI NEDİR?

Fransızcadan ''specifique'' sözcüğünden dilimize geçmiştir. Tıp biliminde de genel olarak yaygın anlamda kullanılmaktır.

Özgü, özellikli, kendine özgü bir çeşidin veya olayın karakteristlik yönü gibi anlanmlarını içerir. Nevi şahsına münhasır olan insanlar için de bu tabir kullanılır. Spesifik bir çeşit ya da olay, kendi benzerleine benzememe durumudur. Benzer olmayanlardan ayrı spesiyaliteye sahip olması gerekir.