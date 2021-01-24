SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı
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SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı

24.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:01

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı. Fırlatılan uydular arasında ASELSAN'a ait bir küp uydu da yer alıyordu. SpaceX bu hamlesiyle Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu da geliştirmiş oldu.

Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX, uzayda yeni bir rekora daha imza attı. Şirketin bugün gerçekleşen Transporter-1 isimli görevinde tam 143 farklı uydu uzaya taşındı. SpaceX böylece "uzaya tek seferde en çok uydu taşınan görev" rekorunu eline geçirmiş oldu.

ASELSAN'IN UYDUSU DA VARDI

Transporter-1 görevinde uzaya gönderilen 143 uydu arasında farklı ülkeler, şirketler ve araştırma kurumlarına ait uydular yer alıyordu. Bu uydulardan birisi de ülkemizin savunma sanayisinde bir numara olan ASELSAN'a aitti. Öz kaynaklı Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilen ASELSAT 3U isimli uydu, alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak.

STARLİNK UYDULARI DA FIRLATILDI

Yörüngedeki uydu filosunu hızla genişletmeye devam eden SpaceX, bugünkü görevde ayrıca yeni Starlink uyduları da fırlattı. 143 uydu arasında 10 farklı Starlink uydusu da yer alıyordu. Uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 961'e yükselmiş oldu.

Transporter-1 görevi SpaceX'in yeni roket paylaşma programının ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. SpaceX, "SmallSat Rideshare Program" isimli projesi kapsamında belli boyutların altındaki küçük uyduları uygun fiyatlarla yörüngeye fırlatma teklifi sunuyor. Şirketin yayınladığı fiyat tekliflerine göre, örneğin 200 kilogramlık bir yük sadece 1 milyon dolara uzaya taşınabiliyor.

HİNDİSTAN'IN REKORU KIRILDI

SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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