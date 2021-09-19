Spacex'in 3 günlük uzay yolculuğu bitti

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX'in içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmasının ardından, dünya çevresinde

3 gün süren "Inspiration4" adlı uçuş güvenli bir şekilde sona erdi.

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İş adamı, fen bilimleri eğitmeni, doktor asistanı ve veri mühendisi

olan 4 kişiyi taşıyan Dragon Kapsülü, Florida kıyılarında Atlas Okyanusu'na

paraşüt ile başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

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İnişin ardından bir saatten kısa bir sürede bölgedeki kurtarma gemisine

alınan kapsüldeki mürettebat, daha sonra helikopterle NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne gitti.

3 günlük göreve liderlik eden milyarder iş insanı Isaacman,

kapsülün başarı ile yeryüzüne ulaşmasının ardından "SpaceX'e çok teşekkürler. Bu bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz!" dedi.

SpaceX'in sahibi milyarder iş insanı Elon Mask da twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Tebrikler Inspiration4" ifadesini kullandı.

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