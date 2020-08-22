SP Van İl Başkanı İlhan'dan çevre yolu çağrısı Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın başlıca sorunları arasında yer alan çevre yolunun bitirilmesi çağrısında bulundu.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın başlıca sorunları arasında yer alan çevre yolunun bitirilmesi çağrısında bulundu.

İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin 10 yıldan fazla zamandır bitirilmeyen çevre yolu olduğunu belirtti. Başkan İlhan, "Geçtiğimiz günlerde ilimize Ulaştırma ve Altyapı Bakanı geldi bizler de zannettik ki çevre yolunun yeniden yapımına başlandığının ve bitirileceğinin müjdesini verecek. Sonuç olarak değişen hiç bir şey yok ve yine 18. Madde konusunda ısrar devam etmekte ve çevre yolunun kronik bir problem olarak kalacağı konusunda şüphemiz yoktur." dedi. İlhan, "Van çevre yolu da aynı şekilde kamulaştırmayla yapılmalıdır ve 18. Madde ısrarından vazgeçilmelidir." diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA