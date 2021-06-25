SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde değiliz
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SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde değiliz

SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde değiliz
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Politika

SAADET Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, olası ittifak tartışmalarının şu anda ülkenin mevcut gündemini gölgeleyeceğini belirterek, "Saadet Partisi bugün herhangi bir ittifakın içerisinde değildir.

SAADET Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, olası ittifak tartışmalarının şu anda ülkenin mevcut gündemini gölgeleyeceğini belirterek, "Saadet Partisi bugün herhangi bir ittifakın içerisinde değildir. Ancak yarın seçim sürecine girildiği takdirde ittifaklarla ilgili bir karar alacaktır" dedi.

Edirne'ye gelen SP'li Abdulkadir Karaduman, parti binasında yaptığı açıklamada tüm partilere eşit mesafede olduklarını, hiçbir ittifakın içerisinde olmadıklarını söyledi.

'İTTİFAK TARTIŞMALARI, GERÇEK MESELELERİ GÖLGELİYOR'Tüm partilerle dirsek teması içerisinde olduklarını ifade eden Karaduman, "Saadet Partimiz bütün partilerle dirsek temasındadır, hiçbir partiye düşman değildir, ülkemizin sorunlarına çözüm aramaktadır. Çünkü bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ve bu şartları ortadan kaldıracak bir iklime ihtiyaç varken seçim sathı mahalline bir girilmemişken, seçim tartışmaları ve ittifak tartışmalarının bugün ülkenin gerçek meselelerini gölgelediği kanaatindeyiz. Bugün Saadet Partisi ülkenin temel sorunlarıyla ilgilenmeyi, insanlarımızın da beklentisini karşılamayı bir siyaset tarzı olarak kabul ediyor. Özellikle ittifak tartışmalarının da içerisinde bulunmayı bugünkü insanların yaşadığı problemlere bakıldığında bu tartışmaları yerinde bulmadığımızı ifade etmek isterim" dedi.'ASİLTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ'

Karaduman, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarına ilişkin de, "Saadet Partisi bugün herhangi bir ittifakın içerisinde değildir. Ancak yarın seçim sürecine girildiği takdirde ittifaklarla ilgili bir karar alacaktır. Bununla birlikte Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Asiltürk'ün açıklamalarında bir kongre çağrısı söz konusu değildir. Sayın Asiltürk'ün açıklamalarında önümüzdeki kongre öncesi yetkili organların bir çalışma yürütmesi ile ilgili Türkiye'nin geldiği nokta ve partinin yapması gereken birtakım çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapmış oldu. Oradan bir ittifak değerlendirmesi yapmış olmak zorlama bir değerlendirme olur, oradan kongre değerlendirmesi yapmak da zorlama bir değerlendirme olacaktır" diye konuştu.


SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde değiliz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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