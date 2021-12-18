Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Kendiniz programı yapın - Haberler
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Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Kendiniz programı yapın

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Cem Küçük ile ekonomi üzerine hararetli bir tartışmaya giren Ersan Şen, moderatör Hülya Hökenek'in araya girmesine tepki göstererek, "Sözümü niye kesiyorsunuz? Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın" dedi.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi hiç kuşkusuz ki ekonomi... Haber türk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında da son gelişmeler masaya yatırıldı. Son derece hararetli geçen programa ceza hukukçusu Ersan Şen'in moderatör Hülya Hökenek'e çıkışı damga vurdu.

Sözü kesildiği için kızan Ersan Şen, Hülya Hökenek'e "Sözümü kesiyorsunuz. Konuşmuyorum hadi buyurun. Kendiniz programı yapın. Onun niyeti hakikatlerin üstünü kapatmak siz de ona hizmet ediyorsunuz. Benim konuşma hakkımı engelliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (6)
Turgut Aydın:Bayılıyorum bu adama siyasetde de görmek isterimmm Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
Kadir Yildirim:Ersan hocam doğru yoldasınız. Milletin sesi Ersan hocam doğruları olması gerekenleri söylüyor adamsınn Cevap Yaz 10 24 Yayından Kaldır
ERKAN :adamın her söylediği doğru. doların adı geçince dolarlamı maaş alıyorsun diye saldırıya geçiliyor. her ödememiz dolar la yapılıyor Cevap Yaz 5 24 Yayından Kaldır
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