Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Kendiniz programı yapın
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Cem Küçük ile ekonomi üzerine hararetli bir tartışmaya giren Ersan Şen, moderatör Hülya Hökenek'in araya girmesine tepki göstererek, "Sözümü niye kesiyorsunuz? Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın" dedi.
Türkiye'nin bir numaralı gündemi hiç kuşkusuz ki ekonomi... Haber türk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında da son gelişmeler masaya yatırıldı. Son derece hararetli geçen programa ceza hukukçusu Ersan Şen'in moderatör Hülya Hökenek'e çıkışı damga vurdu.
Sözü kesildiği için kızan Ersan Şen, Hülya Hökenek'e "Sözümü kesiyorsunuz. Konuşmuyorum hadi buyurun. Kendiniz programı yapın. Onun niyeti hakikatlerin üstünü kapatmak siz de ona hizmet ediyorsunuz. Benim konuşma hakkımı engelliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
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