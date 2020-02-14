Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
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Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Tarık Mengüç, yeniden seslendirdiği Küresel Isınma isimli şarkısında kendisine destek vereceği yönündeki sözünde durmayan Cem Yılmaz'a "Aşklarından sıra gelmiyor" diyerek veryansın etti.

14.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:55

Başarılı şarkıcı , önceki gün 'nda bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Mengüç, Küresel Isınma şarkısına destek vereceğini söylemesine rağmen herhangi bir şey yapmayan 'a tepki gösterdi.

"ÖZEL HAYATNDA YAŞANANLARDAN BİZE ZAMAN KALMADI"

Habertürk'ün haberine göre; Tarık Mengüç, Cem Yılmaz'ın isteği üzerine 'Küresel Isınma' şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdiğini belirten Tarık Mengüç, şu ifadeleri kullandı:

Ben de "Cem Yılmaz'ın bir bildiği vardır" diyerek yıllar önce seslendirdiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, bana "Bu şarkıyı yeniden yap her türlü desteği vereceğim" diye bana söz vermişti. Ben de şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiç bir destek görmedim. Aşkları yüzünden olmadı. Aşklarından bize sıra gelmedi. Özel hayatında yaşananlar nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım.

CEM'LE SERENAY AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını inkar etmeyen ikilinin ilişkileri ise gündemine bomba gibi düştü.


Haber Videosu

: Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
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