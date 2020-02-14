: Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

14.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:55

Başarılı şarkıcı Tarık Mengüç, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Mengüç, Küresel Isınma şarkısına destek vereceğini söylemesine rağmen herhangi bir şey yapmayan Cem Yılmaz'a tepki gösterdi.

"ÖZEL HAYATNDA YAŞANANLARDAN BİZE ZAMAN KALMADI"

Habertürk'ün haberine göre; Tarık Mengüç, Cem Yılmaz'ın isteği üzerine 'Küresel Isınma' şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdiğini belirten Tarık Mengüç, şu ifadeleri kullandı:

Ben de "Cem Yılmaz'ın bir bildiği vardır" diyerek yıllar önce seslendirdiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, bana "Bu şarkıyı yeniden yap her türlü desteği vereceğim" diye bana söz vermişti. Ben de şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiç bir destek görmedim. Aşkları yüzünden olmadı. Aşklarından bize sıra gelmedi. Özel hayatında yaşananlar nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım.

CEM'LE SERENAY AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını inkar etmeyen ikilinin ilişkileri ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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