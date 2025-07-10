Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir?

Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir?sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

SÖZLÜK TANIMINA GÖRE FORMAT ATMAK HANGİ ANLAMA GELİR?

A: Biçimlendirmek

B: Güncellemek

C: Kapatmak

D: Temizlemek

Cevap : A

Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir?

YARIŞMACI BEGÜM KABAN HAKKINDA

Begüm Kaban 23 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Begüm Hanım, stajyer doktor olarak görev yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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