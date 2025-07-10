ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Sözlük tanımına göre format atmak hangi anlama gelir?sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

SÖZLÜK TANIMINA GÖRE FORMAT ATMAK HANGİ ANLAMA GELİR?

A: Biçimlendirmek

B: Güncellemek

C: Kapatmak

D: Temizlemek

Cevap : A

YARIŞMACI BEGÜM KABAN HAKKINDA

Begüm Kaban 23 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Begüm Hanım, stajyer doktor olarak görev yapıyor.