50 yaşındaki şahıs, iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedildi

Antalya'da iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 50 yaşındaki adam, çevredekiler tarafından darbedildi. Polis ekipleri, şahıs ile kendilerine tepki gösteren vatandaşı gözaltına aldı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, caddede yürüyen iki kadın, iddiaya göre arkalarından gelen Ö.T'nin sözlü tacizine uğradı. Kadınlar Ö.T'ye tepki gösterdi. Bu sırada bölgede bulunan Hüseyin B. ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmaya çevredekiler de dahil olunca kavga çıktı, kadınlar ise bölgeden ayrıldı.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

İhbar üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda görevli iki kadın polis olaya müdahale etti. Ancak bu sırada grup, polise tepki gösterdi. Bunun üzerine takviye ekip istendi.

İDDİAYI REDDETTİ

Gelen ekipler kavgayı ayırdı. Şüpheli Ö.T. caddedeki satıcıya söylediği sözün yanlış anlaşıldığını belirterek, taciz iddialarına reddetti. Polis ekipleri, şüpheli Ö.T'yi ve kendilerine tepki gösteren Hüseyin B'yi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Ö.T. ve Hüseyin B. de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler