Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu nasıl yapılır?
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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi merak ediliyor. Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı için sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları 28 Ağustos'ta başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu nasıl yapılır?
28.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:53

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman araştırılırken, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere19 bin 910 sözleşmeli öğretmen için atama tercih başvuru işlemleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün 31 Ağustos olarak açıklandı. İşte, detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci başladı. Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 28 - 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifreleri ileE-Devlet ve MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ BAŞVURU EKRANI...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi

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