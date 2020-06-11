Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru takvimi ve başvuru ekranı… Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmen alımı için 1 Haziran'da başlayan 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri, başvuru takvimi ve başvuru ekranı işte tüm merak edilenler..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini seçebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası için tıklayınız..