Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru takvimi ve başvuru ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmen alımı için 1 Haziran'da başlayan 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri, başvuru takvimi ve başvuru ekranı işte tüm merak edilenler..
11.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:16
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ
19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini seçebilecekler.