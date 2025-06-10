SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ || 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? (meb.gov.tr)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ || 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? (meb.gov.tr)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için düzenlenecek olan mülakatların yerleri merak konusu oldu. Adaylar, mülakat yerlerinin ne zaman ve nerede açıklanacağını araştırıyor.

2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen alımı süreci devam ediyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ || 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? (meb.gov.tr)

SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

SINAV İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti

Kanser tedavisi gören Gül Onat gelen yorumlara isyan etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.