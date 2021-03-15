Sözleşmeli er alımı ne zaman 2021? MSB personel temin 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçları sorgulama
MSB personel temin 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçları sorgulama için detayları ve Sözleşmeli er alımı ne zaman 2021? sorusunun yanıtını sizler için derledik. MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanının yayımlanmasının ardından, başvuru sonuçları sorgulama ekranı da açıldı.
Sözleşmeli er alımı ne zaman 2021? sorusunun yanıtı merak edildi. 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçlarını sorgulamak için isteyenler aramalar yapıyor.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN 2021?
MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı.
İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.
Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)
Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
Seçim Aşamaları;
- Evrak Kabul,
- Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
- Fiziki Yeterlilik Testi,
- Mülakat,
- Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.