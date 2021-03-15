Sözleşmeli er alımı ne zaman 2021? MSB personel temin 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçları sorgulama

MSB personel temin 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçları sorgulama için detayları ve Sözleşmeli er alımı ne zaman 2021? sorusunun yanıtını sizler için derledik. MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanının yayımlanmasının ardından, başvuru sonuçları sorgulama ekranı da açıldı.