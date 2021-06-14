Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
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Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi

Erdoğan'dan 'Biden'la görüşmede 'Sözde soykırım' gündeme geldi mi?' sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Politika

NATO zirvesi sonrasında ABD Başkanı Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının, "Biden ile yapılan görüşmede 1915 olaylarının sözde "soykırım" olarak tanınması gündeme geldi mi?" sorusuna, "Hamdolsun gelmedi" diyerek yanıtladı.

Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesi sonrasında ABD Başkanı Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı. Erdoğan, yaptığı basın açıklamasında hem NATO zirvesinde ele alınan konuları hem de ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

"HAMDOLSUN GELMEDİ"

Biden ile yapılan görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha fazla güçlenmesi için önemli kararlar alındığını söyleyen Erdoğan, sözlerinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir muhabirin, "Biden ile yapılan görüşmede 1915 olaylarının sözde "soykırım" olarak tanınması gündeme geldi mi?" sorusuna ise, "Hamdolsun gelmedi" cevabını verdi.

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Bilal Çığrım
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Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi - Haberler
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