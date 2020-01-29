Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)
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Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin...

29.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 29.01.2020 01:10
Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)

Trump'ın sözde barış planı 'da protesto edildi

Grubun sloganlar atması

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı 'in konuşması

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (2)

Kaynak: AA

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: Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)
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