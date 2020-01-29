Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin...
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi
Grubun sloganlar atması
Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (2)