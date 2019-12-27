Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası

27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:12

Sözcü gazetesi davasında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.



Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, "FETÖ/PDY'ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle