Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası
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Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı.

27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:12
Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası

gazetesi davasında köşe yazarları ve , 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.


Sözcü gazetesinin sahibi ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, "FETÖ/PDY'ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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