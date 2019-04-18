Sözcü Gazetesi Sahibi ve Yazarlarına İstenen Ceza Belli Oldu!

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ'den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun ise 10 yıl hapsi istendi.

EMİN ÇÖLAŞAN VE NECATİ DOĞRU İÇİN 10 YIL HAPİS İSTENDİ

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ'den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Necati Doğru ve Emin Çölaşan

BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK

Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

Burak Akbay

Kaynak: İHA