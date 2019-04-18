Sözcü Gazetesi Sahibi ve Yazarlarına İstenen Ceza Belli Oldu!
Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun 10 yıl hapsi istendi.
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ'den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun ise 10 yıl hapsi istendi.
EMİN ÇÖLAŞAN VE NECATİ DOĞRU İÇİN 10 YIL HAPİS İSTENDİ
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ'den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.
BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK
Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.
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KENDi KENDiME NALET OKUYORUM NiYE BU AKP Yi 17 YIL DESTEKLEMiSiM ALLAH BELAMI VERSIN MEMLEKET DIKTATOR YONETiME DOGRU GiDiYORCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ne oldu gene ? Ya bu adamlar ne yaptı ? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz , millet üç cümle kuramaz oldu . Şimdi bunu da kapatırlar oooohh her yer güllük gülistanlık olur . . . İnsan tuşlara basmaya korkuyor . Bakarsın bazı harfleri de yasaklarlar ki kendilerinin istemediği şeyi yazmayalım diye (!). . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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düşünce özgürlüğü engellenemez diyenler adam senin dinine başörtüne namusuna dil uzatıyor memleketi yıkmaya çalışanlara destek veriyor yani diyor ki fırsatım olursa Türkiyeyi bitiririm ben batı nın maşasıyım diyor sende bu gazeteci herşeyi söyler diyorsun bu asıl özgürlğk olur bir gazeteci senin evinde karına özgürce davransaydı ne yapardın?Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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Bugün bunları alan devlet yarın sizi alır.. Adalet herkese gerekli.. Dün türbanlının yanındaydık bugün eteklinin.. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir er ya da geç tecelli ederCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Can Dündar ile sürekli aynı dili konuşan zamanında zaman ile taraf ile aynı manşetleri atan gazete hiç şaşırmayınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır