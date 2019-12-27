Sözcü Gazetesi davasında karar

27.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:41

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.



Sözcü gazetesi çalışanlarının FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'ı 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Gökmen Ulu'yu,ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Mediha Olgun'un beraatine karar veren mahkeme gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay'ın ise dosyası ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA