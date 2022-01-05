Söz dizisi nerede çekildi? Söz dizisi ne zaman bitti, kaç sezon sürdü?

Söz dizisi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu, ses getiren konusu ve sürükleyici anlatımı ile her pazartesi akşamı izleyenleri ekrana kilitleyen bu dizinin edindiği konuyu en gerçekçi şekilde yansıtıyor olması da izleyicilerin beğenisini topluyor.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırsal bölgelerin oldukça başarılı bir şekilde kaydedildiği dizide karargahlar, dağ ve doğal ortamlar da oldukça dikkat çekiyor. Bazı iddialara göre Karabayır, İstanbul'un Esentepe ilçesinde bulunan bir bölge. Bağcılara sınır olan Karabayır İstanbul'un güneyinde yer alıyor. Çatışma ve patlama sahneleri için oldukça uygun görünen Esentepe, kırsal bölge çekimleri için kullanılabilecek bir mekan.

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