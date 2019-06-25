Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya'ya döndü

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü Dünya'ya döndü. Soyuz MS 11, 3 Aralık 2018'de fırlatılmıştı.

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü Kazakistan'a indi.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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