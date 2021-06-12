Soylu'ya Türkeli'den destek pankartı
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Soylu'ya Türkeli'den destek pankartı

Soylu'ya Türkeli'den destek pankartı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneltilen iddialara karşı tepkiler sürerken, Türkelili bir iş adamı Soylu için destek pankartı açtı.

Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneltilen iddialara karşı tepkiler sürerken, Türkelili bir iş adamı Soylu için destek pankartı açtı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamaları nedeniyle Türkelili iş insanı Ertuğrul Özcan, Cumhuriyet Meydanı'na 6 metrelik "Dün yanındaydık, bugün de yanındayız. Soylu Bakanımız yalnız değildir" yazılı pankart açtı.

İş adamı Ertuğrul Özcan, "Görevini başarılı ve layıkıyla yerine getiren Bakanımız Süleyman Soylu'yu itibarsızlaştırmaya yönelik çalışma içerisine girenlere sayın bakanımızın yalnız olmadığını, dün olduğu gibi bugünde yanında olduğumuzu belirtmek için pankart açarak destek olduk. Soylu bakanımız yalnız değildir" dedi. - SİNOP

Soylu'ya Türkeli'den destek pankartı
Soylu'ya Türkeli'den destek pankartı
Soylu'ya Türkeli'den destek pankartı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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