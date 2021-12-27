Soylu: "Türkiye'deki afet yönetiminde çatı belge Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır"
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katıldı.
Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katıldı. (5)