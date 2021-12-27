Soylu: "Türkiye'deki afet yönetiminde çatı belge Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır" - Haberler
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Soylu: "Türkiye'deki afet yönetiminde çatı belge Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır"

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katıldı.

Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katıldı. (5)

Soylu: Türkiye'deki afet yönetiminde çatı belge Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır

Soylu: Türkiye'deki afet yönetiminde çatı belge Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır

Soylu: Türkiye'deki afet yönetiminde çatı belge Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'dır

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AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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