Soylu: "Terörist Cenazesine Kimsenin Gitmesine İzin Vermeyiz"
- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu.
- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA