Soylu: "Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz"
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Soylu: "Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.

Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz
Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı. (6)

Soylu: 'Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz'
Soylu: 'Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz'
Soylu: 'Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz'
Soylu: 'Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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