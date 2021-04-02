Soylu: "Ya birilerinin eskimiş teknolojilerinin ülkesi oluruz ya da kendimiz üretiriz"
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci