Soylu: "Ömrümüz boyunca bu coğrafyada, bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerleri selamlaması Bakan Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
16.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerleri selamlaması
Bakan Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA