Soylu: "Ömrümüz boyunca bu coğrafyada, bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerleri selamlaması Bakan Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerleri selamlaması Bakan Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. (1) Kaynak: AA