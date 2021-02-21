Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu
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Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu

21.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. HDP'li Taşdemir, verdiği yanıtta Soylu'nun sözlerini reddetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de teslim olan bir PKK'lının itirafları ve istihbarat raporlarıyla Gara'ya giden HDP'linin kimliğini açıkladı. Soylu "2017'de teslim olan PKK'lıya, Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar." dedi.

TAŞDEMİR, SOYLU'NUN İDDİALARINI REDDETTİ

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği Taşdemir, Soylu'nun sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Taşdemir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu
Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu

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