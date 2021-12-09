Soylu: "Acaba Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi PKK ve PYD'nin Rakka'ya girmesiyle, Rakka'daki DEAŞ'lıların Afganistan hattına transferiyle... - Haberler
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Soylu: "Acaba Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi PKK ve PYD'nin Rakka'ya girmesiyle, Rakka'daki DEAŞ'lıların Afganistan hattına transferiyle...

Soylu:
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısında konuştu.(2)

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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