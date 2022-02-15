"Soygun Oyunu: Büyük Vurgun" filminin galası yapıldı

Ali Doğançay'ın yazıp yönettiği "Soygun Oyunu: Büyük Vurgun" adlı film, 18 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kanyon Avm'deki filmin galasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğançay, çekimlerin Kovid-19 salgınından önce başladığını ve 2 yılın ardından seyirciyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğançay, filme çok emek verdiklerini belirterek, "Filmdeki bütün oyuncular harika." ifadesini kullandı.

Başrol oyuncularından Burak Sevinç de filmi ilk kez galada izleyeceklerini dile getirerek, "Pandemi nedeniyle vizyon bu zamana ertelendi. Umarım güzel bir film ortaya çıkmıştır. Umarım bizler çekimlerde eğlendiğimiz kadar sizler de filmi izlerken eğlenirsiniz." dedi.

Oyuncu Yağmur Ün, çekimler sırasında çok eğlendiklerini ifade etti.

Selim Bayraktar da filmin sıra dışı bir senaryoya sahip olduğunu, sahnelerde hikayeye kendilerinden de bir şeyler kattıklarını anlattı.

Seren Deniz Yalçın ise "Sevgili Ali hocamın gönlünden bu kadar berrak akmış bir kaleme dahil olabilmek benim için çok kıymetliydi. Çünkü özgün senaryolara hasret kaldığımız bir dönemdeyiz. Çok özgün bir iş çektik. Umarım seyircimiz de bu özgünlüğü, oyuncular olarak hissettiğimiz yakınlığı hisseder." diye konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Sercan Badur, Bülent Alkış ve Gürkan Deniz Akhanlı yer alıyor.

İstanbul'un farklı bölgelerinde çekilen filmin yapımcılığını Ayşen Yıldırım üstlendi.

Polisiye komedi türündeki yapım, iki yakın arkadaş Ali ve Okan'ın girdikleri bir soygun oyununda başlarından geçenleri anlatıyor.