Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı
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Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.

04.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:57
Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

DENİZLİ'nin ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.

Bıçaklı , saat 10.00 sıralarında, 'ndeki Vali Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre M.T., okulda arkadaşı C.K.'nin soyadıyla dalga geçti. Bunun üzerine iki öğrenci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.K., M.T.'yi sağ bacağından bıçaklayarak, yaraladı.İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı M.T., ambulansla sağlık ocağına götürüldü. Yaralı öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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