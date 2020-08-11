Soya sosu nedir? Soya sosu nasıl yapılır? Soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosu nasıl kullanılır?
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Soya sosu nedir? Soya sosu nasıl yapılır? Soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosu nasıl kullanılır?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılara bir sonraki tura geçmek için verilen ürün soya sosu oldu. Peki, soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosu nasıl kullanılır? Soya sosu nedir? Soya sosu nasıl yapılır?

Soya sosu nedir? Soya sosu nasıl yapılır? Soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosu nasıl kullanılır?
11.08.2020 08:26 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:29

Asya mutfaklarının olmazsa olmaz malzemelerinden soya sosu yemeklere lezzet veriyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılarından da soya sosu yapılması stenince soya sosu merak konusu oldu. Peki, soya sosu nedir? Soya sosu nasıl yapılır? Soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosu nasıl kullanılır?

SOYA SOSU İLE HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Soya sosundan ballı soyalı tavuk kalça, soya soslu tavuklu krep, soya soslu lokum tavuk, soya soslu noodle, tavuklu soya soslu makarna ve domates-soya soslu ve tulum peynirli makarna gibi yemekler yapılmaktadır.

SOYA NE DEMEK?

"Soya" kelimesi, soya sosu için kullanılan Japonca bir kelime olan "shoyu" kelimesinden gelir. Aslında, soyanın ismi de soya sosundan ortaya çıkmıştır.

SOYA SOSU TARİFİ

Yapımı için malzemeler

1 yemek kaşığı kaya tuzu

5 su bardağı su

500 gram kuru soya fasulyesi

3 yemek kaşığı buğday unu

SOYA SOSU TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soya fasulyesini yumuşayana kadar haşlayın. Sonra süzüp bir kaba alın.

Üzerine unu ilave edin ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru bir tepsiye çok ince bir tabaka halinde yayın.

Güneş gören bir yerde küflenene kadar 7 ila 10 gün bekletin. Bu esnada hiç karıştırmayın ve dokunmayın.

Küflendikten sonra tepsiden alıp derin bir kaba koyun. Kaya tuzunu 5 su bardağı suda eritin. Tuzlu suyu küflenmiş hamurun üzerine ekleyin. Ağzını kapatıp güneş gören bir yerde 3 hafta daha bekletin. Bu sürenin sonunda çok ince bir süzgeçten geçirin. Bu işlemlerden sonra soya sosunu tariflerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz.

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