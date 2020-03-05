Soul Filmi
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Soul Filmi

Soul filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Soul filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56
Soul Filmi

Yukarı Bak ve Ters Yüz'ün yönetmeni imzasını taşıyan Soul, izleyiciyi sokaklarından alıp, hayallerimiz, tutkularımızın nerden geldiğini ve hayatın en önemli sorularını keşfetmek üzere, kozmik alemlere götürecek.

Yönetmen: Pete Docter

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Soul

Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 19.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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