Soul Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Yukarı Bak ve Ters Yüz'ün yönetmeni Pete Docter imzasını taşıyan Soul, izleyiciyi New York sokaklarından alıp, hayallerimiz, tutkularımızın nerden geldiğini ve hayatın en önemli sorularını keşfetmek üzere, kozmik alemlere götürecek.

Yönetmen: Pete Docter

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Soul

Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 19.06.2020



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Kaynak: InterSinema.com