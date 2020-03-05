Soul Filmi
Soul filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Soul filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yukarı Bak ve Ters Yüz'ün yönetmeni Pete Docter imzasını taşıyan Soul, izleyiciyi New York sokaklarından alıp, hayallerimiz, tutkularımızın nerden geldiğini ve hayatın en önemli sorularını keşfetmek üzere, kozmik alemlere götürecek.
Yönetmen: Pete Docter
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Soul
Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 19.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com