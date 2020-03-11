Souad Massi, ruhu dinlendiren sesiyle dün akşam CRR'de sahne aldı Cezayirli gitarist şarkıcı Massi, folk ve pop melodilerin harmanladığı yeni albümünden şarkılar seslendirdi.

"Oumniya" adlı parçayla başlayan konserde ünlü sanatçı, "Kilyoum", "Hayati", "Ban Koulchi", "Je Chante", "Ya Kelbi", "Nawsik" ve "Raoui"nin de arasında bulunduğu Arapça ve Fransızca şarkılarını seslendirdi.

Souad Massi'ye gitarda Abdenour Djemai, kemanda Mokrane Aldani, perküsyonda Rabah Khalfa ve Esteban Sotolongo Zapata eşlik etti.

Kaynak: Bültenler