Sosyopat ne demek? Sosyopat kime denir? Sosyopat belirtileri nelerdir?

Sosyopat ne demek? Antisosyal kişilik bozukluğu, nağm-ı diğer sosyopatlık psikopati ile karıştırılmaktadır.Peki, Sosyopat nedir? Sosyopat kime denir? Sosyopat belirtileri nelerdir? Sosyopat TDK anlamı nedir? İşte detaylar... İşte detaylar haberimizde...

SOSYOPAT NE DEMEK?

Antisosyal kişilik bozukluğu veya sosyopati olarak bilinen hastalık bir psikolojik rahatsızlıktır. Psikopati ile sosyopati karıştırılmaktadır. Psikopatinin ayrılan en önemli özelliği semptom farklılığıdır. Psikopati sosyopatiye göre daha ağır bir psikolojik bozukluktur. Sosyopati ise toplum kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Çevresel etkileşimlerden dolayı oluşur.

SOSYOPAT KİME DENİR?

Sosyopatların, ahlaki sorumlulukları ve vicdani duygusu yoktur. Bu duyguların eksikliğini çeker. Karşılarındaki insanları kolayca manipüle edebilirler. Böylelikle insanları kolayca kandırabilirler. Bu durum ise ahlaki değerlerden yoksun insanlar olduklarını gösterir. Yaptıklarından pişman duymazlar.

SOSYOPAT BELİRTİLERİ NELERİDİR?

1) Hukuka aykırı davranışlarda bulunmak,

2) Yalan söylemek, kişisel çıkar, hilekarlık,

3) Fevrilik ve geleceği planlayamamak,

4) Aşırı sinirli olma durumu ve saldırganlık,

5) Kendisinin veya başkalarının can güvenliğini umursamamak,

6) Aynı işte uzun süre çalışma veya parasal konularda sürekli sorumsuzluk,

7) Diğer insanlara kötü davranma, zarar verme veya malını çalma durumu. Bunları umursamazlık eğilimi.

SOSYOPAT TDK ANLAMI NEDİR?

Sosyopati, adında da yazıldığı gibi 'sosyo' kelimesinden türemiştir. Genellikle çevresel etkilere bağlı olarak çıkar. Şöyle ki insanın içinde bulunduğu toplum, o insanın sosyopat olup olmaması açısından önemli bir etmendir.

SOSYOPAT ÖZELLİKLERİ

Bu insanlar utanma duygusundan mahrumdurlar. İnsanları küçük düşürürler ve bu durumu umursamazlar.

Sürekli yalan söylerler. Aşırıve abartılı bir şekilde yalan söylemeye devam ederler. O kadar çok yalan söylerler ki doğruyu söylemekten çekinirler. Kendi yalanlarına bile inanırlar.

Değişen şartlara rağmen daima sakin kalırlar. Normal bir insanın tepkisiz kalamayacağı olayları sakin bir şekilde karşılarlar.

İnsanları manipüle etmekte başarılı oldukları için başta iyi davranıp insanların güvenlerini kazanırlar. Ardından onlara jestler yapıp kendisine çekerler. Sonraki durumlarda soğuk davranıp sizi şaşırtırtabilirler.

Sosyopat insanlar çıkarcı insanlardır. İnsanların zayıf yönlerini bilirler ve kendi çıkarlarına göre kullanırlar.

Savunmasız canlılara karşı acımasızlık gösterirler. Hayvanlara işkence yaparlar.

Egoları tavan yapmıştır. Kendilerini dünyanın merkezinde sanarlar. Bencildirler. Kendilerinin çok yetenekli olduklarını düşünürler. Kendilerinde olmayan özellikleri veya vasıfları varmış gibi gösterirler.

Kişinin gerçek arkadaşları ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Geçmişlerinde lise veya üniversite dönemi gibi belli dönemlerde neredeyse hiç arkadaşları yoktur.

Sosyopatlar sizi manipüle edip, duygusal bağ kurar, sizinle hemen tanışıp yakınlık kurmayı severler. Bunu daha sonra siz fikrinizi değiştirmeyin diye yaparlar.

Sosyopatlar yaptığı davranışlarından ders almadıkları gibi bu davranışları tekrar sergilerler. Bu durumda olgunlaşamazlar.

Bir kişiyle tartışıp sürekli haklı çıkarlar. Size yalancı ihtamında bulunurlar.

SOSYOPAT İNSANLARA NASIL DAVRANMALI

İstediği şeyleri onlara vermemek, sıkıcı olmak, heyecanlanmamak gibi durumlar sosyopatları kendimizden soğutur.

Bu kişileri saptadığımız zaman mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir.

Sosyopat insanların yaptığı jestlere, hediyelere, göz boyamalarına inanmamak gerekir.

Sosyopatlar, kendi fikirleri olan, kendinden emin, ne istediğini bilen insanlardan uzak dururlar. Çünkü bu insanları manipüle etmekte zorlanırlar.

Sosyopat korkusunu kendine ve düşüncelerine güvenerek yenebiliriz. Çünkü kendimizden emin olursak ve düşüncelerimizde ısrarcı davranıp sakin kalırsak sosyopatlardan daha kolay kurtuluruz. Çünkü onlar böyle durumlarda insanları manipüle edemezler ve sıkılırlar. Böylelikle de bizden uzak dururlar.

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