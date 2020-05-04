Sosyetik çift ayrılıyor! Peki oturdukları yalıda kim kalacak?

Etel ve Robert Baler'in boşanma kararı almasının ardından, Kanlıca'daki tarihi Ethem Pertev Yalısı'nı nasıl paylaşacakları merak konusu oldu. Kimileri taraflardan birinin yalıda oturmaya devam edeceğini öne sürdü, kimileri de yalının 190 milyon liraya satışa çıkarılacağını. Oysa işin aslı başka... Tarihi yalı Baler çiftine değil, Nina Lydia Joukowsky'ye ait...

İşte Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın dikkat çeken o yazısı:

"Roma Plastik'in sahibi Robert Baler'in kalbini şirketinin muhasebecisine kaptırdığını, ilişkisini 1 yılı aşkın süre gizlice devam ettirdiğini ve sonunda eşi Etel Baler'e yakalandığını ilk benden duymuştunuz. 23 yıldır evli olan çiftin boşanma kararı aldığı haberini geçen hafta yazmıştım.

Türkiye Musevi Cemaati'nin geçici başkanlarından Sami Herman'ın kızı Etel Baler, aldatıldığını öğrenir öğrenmez iki çocuğunu da alarak oturdukları Ethem Pertev Yalısı'nı terk etti ve Çubuklu Vadi Evleri'nde bulunan villaya taşındı.





AVUKATLARI DEVREYE GİRDİ

2 aydır eşinden ayrı yaşayan Etel Hanım, Robert Bey'in barışma çabalarını da karşılıksız bıraktı ve devreye avukatlarını soktu. Robert Baler ve Etel Baler ile avukatları, bugün çocukların velayeti ve nafaka konularında anlaşmak için masaya oturacak. Eğer anlaşma olmazsa, Etel Hanım çekişmeli boşanma davası açacak.

YALIYA 190 MİLYON LİRA FİYAT BİÇİLDİ

Çiftin boşanma haberiyle birlikte, uzun süredir yaşadıkları Kanlıca'daki tarihi Ethem Pertev Yalısı'nın akıbeti de merak konusu oldu. Baler ailesine ait olduğu sanılan ve 190 milyon lira fiyat biçilen yalı, aslında New York'taki Joukowsky Aile Vakfı'nın Başkanı Nina Lydia Joukowsky'ye ait.

YALIYA KİRA ÖDÜYORLARDI

Baler çifti, İstanbul'un en gözde yalıları arasında yer alan Ethem Pertev Yalısı'nda oturmak için kira ödüyordu ve kontratları da halen devam ediyor. Dolayısıyla çiftin yalıyı paylaşmaları gibi bir durum söz konusu değil. Yalıyı isteyen taraf, kirasını ödeyerek oturmaya devam edebilecek.

YALININ SAHİBİ NİNA LYDİA JOUKOWSKY

Boğaziçi'nin en dikkat çeken yapılarından biri olan ve "Süslü Yalı" olarak da bilinen Ethem Pertev Yalısı'nın sahibi Nina Lydia Joukowsky'nin kim olduğuna gelince... Kendisi aslında Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim.

YALIYI 2000 YILINDA SATIN ALDI

AIA Eski Başkanı Martha Sharp Joukowsky ile Brown Üniversitesi eski Şansölyesi Artemis Joukowsky'nin kızları olan Nina Lydia Joukowsky, 1987'de Washington Basın Ataşesi Ertuğrul Köprülü ve Beyaz Saray'daki ilk Türk gazeteci merhum Tuna Köprülü'nün oğulları Murat Nafiz Köprülü'yle New York'ta evlenmişti.

Nina Hanım'ın İstanbul'la tanışması bu evlilik sayesinde oldu. 10 yıl önce boşandığı Murat Köprülü'yle evliliği döneminde sık sık İstanbul'a gelen Nina Lydia Joukowsky, 160 yıllık Ethem Pertev Yalısı'nı 2000 yılında satın almış.



