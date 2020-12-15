Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun
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Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun

15.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:07
Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun

Sosyalist yazar Muzaffer Oruçoğlu'nun "Kadını dudağından ya da başka yerinden öperim" ifadeleri gündem yaratırken en sert tepki eski yoldaşı Emrah Cilasun'dan geldi. Cilasun "Artık yeter! Zaten erkekliğini sürdürmek için Proletarya Diktatörlüğünü reddedip, Komün istiyordun. Dostluk da buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Toptaş'la ilgili taciz iddiaları gündemdeki yerini korurken, Toptaş'a sahip çıkan sosyalist yazar, şair, besteci ve ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. 68 kuşağının önde gelen isimlerinden olan Oruçoğlu'nun kendisini eleştiren kadınlara karşı kullandığı ifadeler solda tartışma yarattı.

Oruçoğlu'nun "Bana kadın düşmanıdır diyen, kadını dudağından ya da başka yerinden öperim" ifadesine en sert tepki ise eski yoldaşı, sosyalist yazar Emrah Cilasun'dan geldi.

"ERKEKLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN KOMÜN İSTİYORDUN"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cilasun, "Artık yeter! 70'lerin ortasında devrime duyduğun şüphe, 80'lerin başında testinin dibini sana iyice kırdırttı. Bütün bir hareketi "özgür aşk" ve "köylü erotizmiyle" dejenere ettin. Zaten erkekliğini sürdürmek için Proletarya Diktatörlüğünü reddedip, Komün istiyordun. Şimdi nihayet kadınların ifşa hareketi, kadın düşmanı düşüncelerini faş etti. Artık geçmişin yüzü suyu hürmetine dostluk da buraya kadarmış." diye yazdı.

Sosyalist yazarlar Muzaffer Oruçoğlu ile Emrah Cilasun arasında öpücük polemiği

"HAYATIM ONLARI ÖPMEYLE GEÇTİ"

Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Oruçoğlu, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek "Öpmeme kızmayın. Mücadele için ayağa kalkan, dik duran, ışığa ve kitaba aşık her kadını öperim. Yanaktan, alından, dudaktan, benim için hiç fark etmiyor. Zaaf ve hataları ne olursa olsun, isterse bana kadın düşmanı desin. Öperim. Hayatım onları öpmeyle geçti." ifadelerini kullandı.

KOMÜN NEDİR?

Komün, kapalı toplum demektir. Bir grup insanın, kendi arasında, ortaklaşa üretmesine ve tüketmesine dayanır. Kapalı cemaatler ve tarikatlar komündür. Komünün karşıtı sosyetedir. Sosyete açık toplum demektir. Örneğin Gizli Mason Cemiyetleri de komün toplumlar arasında gösterilir.

Haber Yorumları (3)
TÜRK: Komünist sevmem,seveni de sevmemek. At gözlüğü ile dünya ya bakmanın adıdır komünizm.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
KİNG: Sen önce yazmayı öğren de sonra cahil fikirlerini beyan edersin. . .
Yayından Kaldır
KANGAL: yanimda durma uza buza
1 Yayından Kaldır
500
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